На релизе Battlefield 2042, как вы прекрасно знаете, иначе как катастрофой назвать было невозможно: проблемы с производительностью, многочисленные баги, ошибки с физикой, слабая серверная составляющая. Работа по приведению игры в порядок потихоньку продвигается, и вот, сегодня DICE сообщила, что завтра, 8 марта, в игру введут самую часто запрашиваемую сообществом функцию — полноценную таблицу результатов.
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Казалось бы, базовая геймплейная функциональность, присутствовавшая в каждой игре серии Battlefield, зачем нужно было от неё отказываться? И подобных оставленных без ответа вопросов у фанатов серии всё ещё чрезмерно много.
После завтрашнего обновления игроки смогут видеть свою и чужую продуктивность в бою: счётчик «фрагов», смертей, общее количество заработанных очков и другие статистические показатели.
Останавливаться на этом DICE не собирается, напротив — решила регулярно выпускать обновления, и следующее, по плану, выйдет в начале апреля. Ожидайте отрядный голосовой чат и более полную итоговую таблицу результатов двух команд (не путать с вышеуказанной таблицей, которую игроки вызывают по клавише Tab).