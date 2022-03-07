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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Полноценная таблица результатов в Battlefield 2042 появится уже завтра
Базовая функциональность теперь — пострелизное счастье.
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На релизе Battlefield 2042, как вы прекрасно знаете, иначе как катастрофой назвать было невозможно: проблемы с производительностью, многочисленные баги, ошибки с физикой, слабая серверная составляющая. Работа по приведению игры в порядок потихоньку продвигается, и вот, сегодня DICE сообщила, что завтра, 8 марта, в игру введут самую часто запрашиваемую сообществом функцию — полноценную таблицу результатов.

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Казалось бы, базовая геймплейная функциональность, присутствовавшая в каждой игре серии Battlefield, зачем нужно было от неё отказываться? И подобных оставленных без ответа вопросов у фанатов серии всё ещё чрезмерно много.

После завтрашнего обновления игроки смогут видеть свою и чужую продуктивность в бою: счётчик «фрагов», смертей, общее количество заработанных очков и другие статистические показатели.

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Останавливаться на этом DICE не собирается, напротив — решила регулярно выпускать обновления, и следующее, по плану, выйдет в начале апреля. Ожидайте отрядный голосовой чат и более полную итоговую таблицу результатов двух команд (не путать с вышеуказанной таблицей, которую игроки вызывают по клавише Tab).

#electronic arts #dice #battlefield 2042
2
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