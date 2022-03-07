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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Релиз технологичного боевика Forspoken отложен на пять месяцев
Ну, на пять месяцев. Что тоже очень много.
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Forspoken — редкий гость в нашей новостной ленте. Не более пяти информационных поводов в год при нынешнем масштабе игровой индустрии — это ничтожные показатели. Тем не менее, иногда лучше вообще без новостей, чем плохие новости: сегодня представители студии Luminous Productions при содействии издательства Square Enix объявили о том, что в обозначенный ранее день 24 мая игра на прилавках не появится. Отныне ждать придётся ещё больше семи месяцев, а именно — до 11 октября.

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Причина стандартная: чтобы обеспечить игре тот вид, в котором она сможет успешно существовать на протяжении многих лет, нужно потратить дополнительное время на «полировку» и доведение игровых элементов до ума. Каким образом девелоперы определили, что времени им нужно именно пять (а не четыре и не шесть) месяцев, загадка. В любом случае, пока что данный проект со своих радаров можно снимать. Тем более что даже если привычные способы оплаты в Steam вернутся, то ценник на предзаказ даже на сегодняшний день, ещё без корректировки в соответствие с курсом валют, составляет абсолютно неприемлемые 5 719 рублей.

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Forspoken повествует о том, как молодая волшебница Фрей оказывается в магическом мире, из которого нужно выбраться, вступая при этом в различные столкновения и решая проблемы в том числе с помощью колдовства.

#square enix #forspoken #luminous productions
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