Ну, на пять месяцев. Что тоже очень много.

Forspoken — редкий гость в нашей новостной ленте. Не более пяти информационных поводов в год при нынешнем масштабе игровой индустрии — это ничтожные показатели. Тем не менее, иногда лучше вообще без новостей, чем плохие новости: сегодня представители студии Luminous Productions при содействии издательства Square Enix объявили о том, что в обозначенный ранее день 24 мая игра на прилавках не появится. Отныне ждать придётся ещё больше семи месяцев, а именно — до 11 октября.

реклама

Причина стандартная: чтобы обеспечить игре тот вид, в котором она сможет успешно существовать на протяжении многих лет, нужно потратить дополнительное время на «полировку» и доведение игровых элементов до ума. Каким образом девелоперы определили, что времени им нужно именно пять (а не четыре и не шесть) месяцев, загадка. В любом случае, пока что данный проект со своих радаров можно снимать. Тем более что даже если привычные способы оплаты в Steam вернутся, то ценник на предзаказ даже на сегодняшний день, ещё без корректировки в соответствие с курсом валют, составляет абсолютно неприемлемые 5 719 рублей.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр

Forspoken повествует о том, как молодая волшебница Фрей оказывается в магическом мире, из которого нужно выбраться, вступая при этом в различные столкновения и решая проблемы в том числе с помощью колдовства.