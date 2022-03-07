Согласно слухам, мероприятие пройдёт на этой неделе, но из-за боевых действий в Европе его могут отложить.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Идёт уже третий месяц 2022 года, а Sony так толком не показала и не рассказала ничего нового. Согласно сведениям издания GameReactor, ситуация изменится уже в этом месяце: на март, как сообщают источники, у Sony запланирован крупный выпуск State of Play, в рамках которого покажут новые кадры ожидаемых новинок, а в некоторых случаях даже точные даты их релиза.

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Как утверждают источники GameReactor, мероприятие должно состояться уже на этой неделе, однако Sony не исключает, что его придётся отложить на N-ное время из-за вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Дескать, сейчас не лучшее время, чтобы говорить об играх. Спорить с этим трудно, однако абсолютное большинство человечества данный конфликт не затронул, и непонятно, почему их надо лишать информации развлекательного характера.

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Напомним, что последние годы Sony для своих анонсов использует именно State of Play. Это и проще, и дешевле, чем стандартные презентации и пресс-конференции, а «выхлоп» ровно такой же.