Обозначенное «окно» релиза космической стратегии Falling Frontier стремительно приближается, поэтому вполне закономерно, что её разработчики при содействии крупных игровых СМИ наращивают активность. Так, несколько часов назад Stutter Fox Studios вместе с изданием IGN опубликовали свежий ролик, в котором демонстрируют Солнечную систему, включая демонстрации Юпитера и Марса, а также местных космических кораблей и станций.
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В Falling Frontier нам необходимо путешествовать по процедурно-генерируемым локациям Солнечной системы, развивать свою экономику и совершенствовать военную мощь, чтобы не только выполнять поставленные задачи, но и указывать конкурентам на их место.
Планируется, что игра поступит в продажу уже во втором квартале текущего года: с апреля по май включительно. Учитывая нарастающую активность разработчиков, хотелось бы верить, что точной датой выхода с нами поделятся уже в самой обозримой перспективе.