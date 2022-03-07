Потому что красиво. И потому что могут.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Обозначенное «окно» релиза космической стратегии Falling Frontier стремительно приближается, поэтому вполне закономерно, что её разработчики при содействии крупных игровых СМИ наращивают активность. Так, несколько часов назад Stutter Fox Studios вместе с изданием IGN опубликовали свежий ролик, в котором демонстрируют Солнечную систему, включая демонстрации Юпитера и Марса, а также местных космических кораблей и станций.

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В Falling Frontier нам необходимо путешествовать по процедурно-генерируемым локациям Солнечной системы, развивать свою экономику и совершенствовать военную мощь, чтобы не только выполнять поставленные задачи, но и указывать конкурентам на их место.

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Планируется, что игра поступит в продажу уже во втором квартале текущего года: с апреля по май включительно. Учитывая нарастающую активность разработчиков, хотелось бы верить, что точной датой выхода с нами поделятся уже в самой обозримой перспективе.