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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Elden Ring обнаружили локацию-арену, которая может стать местом действия одного из будущих DLC
Ничего особо интересного в таких камерных масштабах быть не может.
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Современные AAA-игры принципиально не обходятся без аддонов и мелких DLC, и, похоже, не станет исключением и Elden Ring. Так, датамайнер Лэнс Макдональд наткнулся в игре на локацию-арену. Как сообщается, в базовой версии игры для неё применения нет, поэтому, вероятнее всего, её оставили как возможное место действие для будущего контентного расширения.

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Что будет включено в состав гипотетического DLC, пока можно только гадать, но наиболее логичным вариантом является введение в игру PvP-сражений по типу гладиаторских боёв. Нельзя исключать и того, что локация утратила свой смысл в ходе перемен в направлении разработки Elden Ring и просто осталась в игре как своеобразный аппендикс. Подобных случаев история игропрома знает немало.

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Как бы то ни было, на текущий момент самым верным решением будет спокойное ожидание. Релиз Elden Ring состоялся совсем недавно, и вряд ли первые DLC начнут выходить в ближайшее время.

#bandai namco #fromsoftware #elden ring
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