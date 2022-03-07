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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Dying Light 2 рассматривают возможность введения режима «Новая игра +»
Режим достаточно популярный, и странно, что его изначально нет.
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Последние годы в различных играх, геймплей которых даже частично подразумевает развитие персонажа, становится популярным режим «Новая игра +». Данный режим позволяет начать прохождение заново, но уже с полностью «раскачанным» героем: со всеми открытыми в первое прохождение способностями, оружием, экипировкой и так далее. К сожалению, конкретно в Dying Light 2 данный режим не предусмотрен, и игроки справедливо задаются вопросами «Почему?» и «Когда добавят?».

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Ответ на второй вопрос на днях дали официальные разработчики проекта из студии Techland. По словам представителей компании, «Новая игра +» — это вариант, который они сейчас активно рассматривают, однако на текущий момент говорить на этот счёт что-то более конкретное пока слишком рано.

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Напоминаем, что Dying Light 2 вышла в начале февраля и была признана журналистами как во всех аспектах превосходящая свою предшественницу. Игроки, впрочем, с данным заявлением согласны не полностью: средний пользовательский рейтинг зомби-боевика в Steam составляет 80 %.

#techland #dying light 2
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