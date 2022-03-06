Не похоже на уход на повышение. Скорее, наоборот.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Эндрю Уиттс, последние несколько лет трудившийся над Halo Infinite, а конкретно — возглавлявший процесс создания её мультиплеерного режима — на выходных объявил об уходе из студии 343 Industries. По словам Уиттса, в субботу (5 марта) был его последний рабочий день в 343i, ну а дальше последовали стандартные шаблонные заявления о большой чести быть членом столь сплочённого коллектива и благодарности всем фанатам Halo.

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На сегодняшний день Уиттс взял небольшой отдых, но долго бездействовать не планирует. Впереди у разработчика, как он пишет, что-то очень увлекательное.

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Стоит отметить, что мультиплеер Halo Infinite, равно как и вся игра в целом, стремительно теряет заинтересованность со стороны пользователей. Объясняется это нехваткой контента, преступно медленной работой над обновлениями, сроки релиза которых постоянно срываются, ну и наличием куда более активных и успешных конкурентов.