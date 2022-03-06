Ещё в ноябре прошлого года разработчики из 343 Industries сообщили, что функция кооперативного прохождения кампании Halo Infinite появится в игре не раньше мая. Что ж, теперь разработчики поняли, что к минимальной границе обозначенного срока никак не поспевают, поэтому сдвинули релиз кооператива вправо по графику на неопределённое расстояние.
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Стоит отметить, что публикация от разработчиков вызвана недоумением игроков в отношении практически полного отсутствия нового контента. На этот счёт 343 Industries отписалась, что работа идёт, а третьего мая в игре стартует второй мультиплеерный сезон.
Вместе с задержкой кооперативного режима отодвигаются и сроки сдачи редактора Forge. Так что пользовательский контент в ближайшей перспективе в игре появляться не начнёт. А время-то идёт: по статистике, заинтересованность игроков в Halo Infinite постоянно снижается, и если тенденция сохранится, то к лету играть будет практически не с кем. Поэтому медлительность 343 Industries в деле контентной поддержки своего творения вызывает оправданное недоумение.