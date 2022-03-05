При этом рублёвые цены на эти игры подняли вдвое. Что в геометрической прогрессии снизит количество продаж в России.

Как формально остаться на российском рынке, но при этом хорошенько «попиариться» на страшной трагедии народов? У автора Garry’s Mod и Rust Гарри Ньюмана есть на это весьма интересный ответ: использовать полученные с продаж своих игр в России деньги на благотворительность, а конкретно — на помощь жертвам конфликта. Вместе с тем Ньюман объявил о том, что пожертвует дополнительно полмиллиона долларов пострадавшим от боевых действий.

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Параллельно ценники на Garry’s Mod и Rust в России подскочили в два раза. Ньюман связал это с падением рубля, в результате чего многие нероссийские пользователи с помощью известных средств могут воспользоваться данной возможностью и приобрести игру за копейки по отношению к своей основной валюте.

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Напоминаем, что Garry’s Mod — это очень популярная «песочница» на движке Source, благодаря которой, собственно, пользователи и увидели все предоставляемые им обширные возможности. Rust — популярный «выживастик».