Кроме обнажёнки и расчленёнки показать разработчикам, увы, нечего.

Некоторое время назад из Steam без объяснения причин даже разработчикам пропала лишённая цензуры версия хоррора Agony. Долго состояние неизвестности и неопределённости продолжаться не могло: авторы игры объявили о том, что добавят в игру обнажёнку и расчленёнку посредством специального DLC.

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К сожалению, Agony полностью провалилась в плане продаж, профессиональных и пользовательских рейтингов, и «18+»-контент был единственной причиной сохранения хоть какой-то заинтересованности публикой данным проектом. Стоит ли тратить на подобный продукт своё бесценное время — вопрос, ответ на который каждый должен дать себе сам.