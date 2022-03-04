Пошло-поехало.

До последнего момента теплилась надежда на то, что крупные игровые издатели и разработчики всё же будут мудрее, не станут лицемерить и окажутся в стороне от конфликта, который их не касается, но нет: буквально только что Electronic Arts сообщила о приостановке продаж своих игр в России и Республике Беларусь. Решение связано с военным конфликтом на территории Украины.

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Приостановка продаж касается игр и сопутствующего им контента, включая виртуальную валюту и тому подобное в Origin, внутриигровых магазинах и во всех сервисах-партнёрах EA. Судя по тексту, приостановка продаж распространится на всё время конфликта. Но что EA считает конфликтом — непосредственно боевые действия или же всё, что последует за ними тоже, из формулировок непонятно. Также из текста неясно, продолжат ли в РФ и РБ работать уже ранее купленные копии игр.

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Как эти действия должны помочь решению сложившейся геополитической ситуации, в EA не уточняют. Да и смысл таких действий, если подумать, вовсе не в этом.