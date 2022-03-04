Правда, что есть дезинформация в представлении Twitch — вопрос.

Администрация стримингового сервиса Twitch, осознавая, насколько большой вес данная платформа стала иметь в последние годы, опубликовала информацию об изменениях в своей политике в отношении дезинформации. Отныне модераторы сервиса будут отлавливать и блокировать пользователей, использующих Twitch для распространения ложной вредоносной информации.

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По словам администраторов Twitch, таких людей на платформе немного, но если позволять им продолжать действовать, то это может привести к причинению значительного ущерба. Руководство сервиса сотрудничает более чем с десятью экспертами с целью определения способов распространения вредоносной информации в Сети и нахождения наиболее эффективных вариантов противодействия этому явлению.

Утверждается, что одиночные дезинформационные высказывания, которые, понятное дело, могут быть опубликованы случайно, не станут поводом для блокировки. Наказывать Twitch будет за систематическое, навязчивое распространение повсеместно опровергнутых сведений и содержащих вредоносную информацию тем. Среди таковых Twitch перечисляет теории заговора, пропаганду насилия и опасные методы лечения.

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Является ли военная дезинформация таковой в представлении Twitch, пока большой вопрос: данной темы администрация сервиса в своей публикации не касалась.