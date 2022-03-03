Но кого это удивит сейчас?

Подписка Dota Plus для жителей России была увеличена после весеннего обновления — до настоящего момента цены в последний раз поднимались в октябре 2020 года. Теперь же стало известно, что цена на Dota Plus в рублях выросла на 40 %.

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Самый дешёвый вариант — на месяц, 435 руб. (было 310 руб.), за 6 месяцев нужно заплатить 2450 руб. (было 1725 руб.), а за год попросят 4580 руб. (вместо прежних 3250 руб.).

Напомним, Dota Plus — это подписочный сервис, который предоставляет игрокам доступ к различным бонусам, включая доступ к анализу статистики, отслеживанию прогресса персонажей и многому другому. Подробнее о самом сервисе можно прочитать на официальном сайте Dota 2.

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Напомним также, что вчера Valve отключила для пользователей из России все основные методы оплаты в Steam. Была убрана возможность оплачивать покупки с помощью традиционных методов оплаты, включая карты Visa, MasterCard и «Мир».