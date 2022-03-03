В начале этого года Ubisoft объявила о том, что перезапуск культовой градостроительной серии The Settlers поступит в продажу семнадцатого марта. Время «Ч» стремительно наступает, и вот, за две недели до релиза представители студии Blue Byte совместно с Ubisoft объявили об очередном переносе выхода на неопределённый срок.
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Как пишут разработчики, решение о переносе релиза образовалось по итогам бета-тестирования: отзывы его участников предельно ясно объяснили девелоперам, что перезапуск The Settlers пока не соответствует необходимому стандарту качества. Полученное дополнительное время будет потрачено на дальнейшее совершенствование всех аспектов проекта.
Hello dear “The Settlers” fans, we would like to share an important update with you. pic.twitter.com/zxEXZS2pme— The Settlers (@TheSettlersEN) March 3, 2022
Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай переноса релиза проекта. Изначально он вообще должен был выйти в свет в 2019 году, но затем раз за разом сроки срывались.
Напоминаем, что The Settlers — это знаменитая серия градостроительных стратегий немецкой школы, берущая своё начало в далёком 1993 году.