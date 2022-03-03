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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft опять отложила перезапуск The Settlers на неопределённый срок
По итогам бета-тестирования стало очевидно, что проект не готов.
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В начале этого года Ubisoft объявила о том, что перезапуск культовой градостроительной серии The Settlers поступит в продажу семнадцатого марта. Время «Ч» стремительно наступает, и вот, за две недели до релиза представители студии Blue Byte совместно с Ubisoft объявили об очередном переносе выхода на неопределённый срок.

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Как пишут разработчики, решение о переносе релиза образовалось по итогам бета-тестирования: отзывы его участников предельно ясно объяснили девелоперам, что перезапуск The Settlers пока не соответствует необходимому стандарту качества. Полученное дополнительное время будет потрачено на дальнейшее совершенствование всех аспектов проекта.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай переноса релиза проекта. Изначально он вообще должен был выйти в свет в 2019 году, но затем раз за разом сроки срывались.

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Напоминаем, что The Settlers — это знаменитая серия градостроительных стратегий немецкой школы, берущая своё начало в далёком 1993 году.

#ubisoft #blue byte #the settlers
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