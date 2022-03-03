Хотя смотреть тут, справедливости ради, нечего.

Буквально только что Square Enix сообщила о запуске в продажу своего кооперативного боевика Babylon’s Fall. Игра доступна на PC и консолях производства Sony. В Steam новинка предлагается по совершенно неадекватной цене в 4 998 рублей, что для Square Enix, впрочем, последнее время становится уже не исключением, а правилом.

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Стоит отметить, что в перспективе PC-версия Babylon’s Fall получит демонстрационную версию, с помощью которой всем желающим удастся бесплатно оценить проект.

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Что касается пользовательских оценок новинки, то их пока критически мало, чтобы сформировать на их основе какие бы то ни было выводы. Скорее всего, выборка отзывов станет в достаточной степени репрезентативной уже к завтрашнему вечеру.