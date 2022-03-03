Буквально только что Square Enix сообщила о запуске в продажу своего кооперативного боевика Babylon’s Fall. Игра доступна на PC и консолях производства Sony. В Steam новинка предлагается по совершенно неадекватной цене в 4 998 рублей, что для Square Enix, впрочем, последнее время становится уже не исключением, а правилом.
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Стоит отметить, что в перспективе PC-версия Babylon’s Fall получит демонстрационную версию, с помощью которой всем желающим удастся бесплатно оценить проект.
Что касается пользовательских оценок новинки, то их пока критически мало, чтобы сформировать на их основе какие бы то ни было выводы. Скорее всего, выборка отзывов станет в достаточной степени репрезентативной уже к завтрашнему вечеру.