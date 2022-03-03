Компания Epic Games сообщила о покупке интернет-площадки Bandcamp, которая занимается поддержкой независимых исполнителей. «Эпики» сразу дали понять, что разделяют ценности Bandcamp и дадут команде развиваться уже под крылом крупной компании.
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Уже купленная Bandcamp будет помогать Epic Games выстраивать экосистему, направленную на поддержку талантливых создателей технологий, игр, музыки и тому подобного контента. Представители площадки по поддержке исполнителей также заверили, что Bandcamp продолжит работать в текущем режиме, никаких глобальных изменений не предвидится. Такой подход во взаимодействии с купленными студиями стал уже «визитной карточкой» Epic Games.
В ближайшем будущем Bandcamp начнёт заниматься проработкой различных систем и инициатив, так или иначе направленных на поддержку создателей музыки: стриминговыми сервисами, мобильными приложениями, системами оплаты и так далее.