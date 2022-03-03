Проект был принят тепло, поэтому это вполне естественно.

Самурайский экшен Ghost of Tsushima стал одним из самых успешных игровых проектов 2020 года, поэтому вполне естественно, что его разработчики стремятся выпустить продолжение. О том, что сиквел приключений Дзина Сакая уже может находиться в производстве, стало известно из раздела вакансий студии Sucker Punch.

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Согласно изложенной в вакансиях информации, студии требуются специалисты по дизайну боевой системы, хорошо знакомые с основами оригинальной Ghost of Tsushima. Очевидно, что создание новой боевой системы — это весьма ранний этап в производстве игры, поэтому и логично предположить, что речь идёт именно о сиквеле, а не об условном крупном дополнении для оригинала.