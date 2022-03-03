Самурайский экшен Ghost of Tsushima стал одним из самых успешных игровых проектов 2020 года, поэтому вполне естественно, что его разработчики стремятся выпустить продолжение. О том, что сиквел приключений Дзина Сакая уже может находиться в производстве, стало известно из раздела вакансий студии Sucker Punch.
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Согласно изложенной в вакансиях информации, студии требуются специалисты по дизайну боевой системы, хорошо знакомые с основами оригинальной Ghost of Tsushima. Очевидно, что создание новой боевой системы — это весьма ранний этап в производстве игры, поэтому и логично предположить, что речь идёт именно о сиквеле, а не об условном крупном дополнении для оригинала.