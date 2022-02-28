Меньше месяца осталось до выпуска Tiny Tina’s Wonderlands — фэнтезийного ответвления знаменитой серии Borderlands — и по такому случаю разработчики из Gearbox Software представили вниманию общественности свежий видеоролик продолжительностью 23 минуты.
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Напоминаем, что Tiny Tina’s Wonderlands — это приключение с элементами фэнтезийной RPG, действие которого происходит в созданном Крошкой Тиной волшебном мире, где обитают различные сказочные существа и возможны сверхъестественные действия. Игра является своеобразной адаптацией созданной по правилам Dungeons & Dragons «настолки», где рефери — так называемым гейммастером — выступает сама Крошка Тина.
Релиз запланирован на 25 марта на всех актуальных платформах. На PC игра будет распространяться как через Steam, так и через Epic Games Store.