Релиз игры — в конце марта.

<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен

<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен

3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti

3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti

Меньше месяца осталось до выпуска Tiny Tina’s Wonderlands — фэнтезийного ответвления знаменитой серии Borderlands — и по такому случаю разработчики из Gearbox Software представили вниманию общественности свежий видеоролик продолжительностью 23 минуты.

реклама

Напоминаем, что Tiny Tina’s Wonderlands — это приключение с элементами фэнтезийной RPG, действие которого происходит в созданном Крошкой Тиной волшебном мире, где обитают различные сказочные существа и возможны сверхъестественные действия. Игра является своеобразной адаптацией созданной по правилам Dungeons & Dragons «настолки», где рефери — так называемым гейммастером — выступает сама Крошка Тина.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Релиз запланирован на 25 марта на всех актуальных платформах. На PC игра будет распространяться как через Steam, так и через Epic Games Store.