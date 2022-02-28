На всех ресурсах появилось одинаковое сообщение.

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Сегодня, 28 февраля, хакерская группировка Anonymous осуществила взлом ряда белорусских и российских сайтов. Среди них есть достаточно крупные издания с широким кругом читателей: ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», Forbes.ru, Onliner.by и другие.

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Предварительный список ресурсов, пользователи которых столкнулись с последствиями взлома, пока выглядит следующим образом:

ТАСС

«Фонтанка»

«Коммерсант»

«Известия»

Forbes.ru

«Мел»

«Такие дела»

Znak.com

E1.ru

Buro 24/7

«Космополитан»

«Игромания»

Onliner.by

Belta.by

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На некоторых взломанных ресурсах было размещено сообщение с комментарием по поводу нынешней геополитической ситуации. Отдельные ресурсы вовсе перестали открываться, но позже смогли вернуться к работе.