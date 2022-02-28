Сегодня, 28 февраля, хакерская группировка Anonymous осуществила взлом ряда белорусских и российских сайтов. Среди них есть достаточно крупные издания с широким кругом читателей: ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», Forbes.ru, Onliner.by и другие.
реклама
Предварительный список ресурсов, пользователи которых столкнулись с последствиями взлома, пока выглядит следующим образом:
- ТАСС
- «Фонтанка»
- «Коммерсант»
- «Известия»
- Forbes.ru
- «Мел»
- «Такие дела»
- Znak.com
- E1.ru
- Buro 24/7
- «Космополитан»
- «Игромания»
- Onliner.by
- Belta.by
На некоторых взломанных ресурсах было размещено сообщение с комментарием по поводу нынешней геополитической ситуации. Отдельные ресурсы вовсе перестали открываться, но позже смогли вернуться к работе.