И уже каким-то образом играют.

Хотя формально релиз Gran Turismo 7 состоится только в следующую пятницу, некоторые пользователи, заказывавшие свои физические копии игры через Amazon, уже начали их получать. Естественно, любопытству человеческому нет границ, поэтому счастливые обладатели копий Gran Turismo 7 решили посмотреть, что будет, если попробовать запустить игру сейчас, практически за неделю до её формального релиза.

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Получилось достаточно интересно: сетевые режимы и функции пока ожидаемо не работают, а вот одиночные режимы, в числе которых вступительная гонка и одиночная кампания, запускаются. Судя по первым отзывам, как минимум режим кампании в Gran Turismo 7 получился достойным внимания.

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Напоминаем, что Gran Turismo 7 включает в свой состав порядка четырёхсот различных спортивных автомобилей и более трёх десятков различных трасс во многих известных локациях. Проект является эксклюзивом для консолей от Sony и будет доступен на PlayStation 4 и PlayStation 5.