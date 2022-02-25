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Разработчики из студии Re-Logic выпустили небольшое обновление для популярной песочницы Terraria с порядковым индексом 1.4.3.3, призванное улучшить совместимость с портативным компьютером Steam Deck. После установки апдейта игроки смогут оценить переработанную систему управления.

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Так, расположенные с тыльной стороны устройства клавиши будут отвечать за изменение масштаба карты, а сенсорные панели разрешат использовать для доступа к быстрым командам и управления курсором. Разработчики дали понять, что всё поддаётся тонкой настройке с изменением привычной раскладки.

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Сотрудники Re-Logic дополнительно отметили, что время автономной работы Steam Deck с запущенной на нём Terraria варьируется от 3,5 до 5,5 часов в зависимости от настроек яркости экрана и интенсивности действий.