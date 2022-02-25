Судя по продолжительности видео, много знать не требуется.

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3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti

До выхода Babylon’s Fall от студии Platinum Games осталось всего несколько дней, и по такому случаю разработчики опубликовали ознакомительный видеоролик, демонстрирующий всё, что потенциальным игрокам необходимо знать о местной боевой системе.

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В Babylon’s Fall применяется как холодное, так и метательное оружие вкупе со специальным полумагическим устройством, закреплённым на спине персонажа. Это устройство даёт герою поистине широкие возможности: ускоренное перемещение, призыв оружия и экипировки, сверхъестественно высокие прыжки и многое другое.

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Игра появится на прилавках уже третьего марта. Целевые платформы — PC, PlayStation 5 и PlayStation 4.