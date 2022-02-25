Это на фоне 97-процентного — от профессиональных обозревателей.

Сегодня ночью состоялся релиз Elden Ring — самого ожидаемого игрового проекта если не всего 2022 года в целом, то как минимум всего 25 февраля точно. Что ж, разработчиков из FromSoftware и издательство Bandai Namco можно поздравить с успешным запуском: статистикой на консолях мы не владеем, но вот в сервисе Steam вся информация представлена, словно на блюдечке.

реклама

Итак, Elden Ring стала самой востребованной игрой FromSoftware среди пользователей Steam и одной из самых востребованных среди игр в сервисе в целом. На сегодняшний день пиковый «онлайн» проекта составил 764 835 человек, тогда как на момент написания данной заметки в игре одновременно находилось без малого 600 тысяч пользователей.

А вот что касается первых пользовательских оценок, то всё совсем грустно: лишь 60 % не поленившихся оставить свой отзыв геймеров рекомендуют тратить свои деньги и время в Elden Ring. Жалуются на плохую оптимизацию, подтормаживания, а также проблемы с системой Easy Anti-Cheat, приводящие к вылету игры на рабочий стол. Также, по всей видимости, PC-версия Elden Ring является банальным портом с консолей: об этом свидетельствуют недоработки управления, а также подсказки с изображением кнопок и триггеров от контроллера Xbox.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Всё это вызывает закономерный вопрос: когда обозреватели и блогеры называли Elden Ring шедевром, заслуживающим 97 баллов из 100 возможных, проблемы с производительностью волшебным образом прошли мимо них? Или данный критерий просто не входит в список ключевых при формировании оценки? В общем, вопросов больше, чем ответов. Ну, а покупать Elden Ring или нет — каждый решает сам.