Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня в Assassin’s Creed Valhalla стартовал период выходных бесплатного доступа на всех актуальных платформах. Если вы играете на консолях, то там всё просто — через внутреннее меню; на PC же необходимо проследовать в Ubisoft Store и, войдя под учётной записью Ubisoft, принять соответствующее предложение.
реклама
Напоминаем, что Assassin’s Creed Valhalla — это самая успешная игра серии. Десятого марта игра получит гигантское дополнение Dawn of Ragnarok, которое многие расценивают, как достойное звания отдельной игры на базе «Вальгаллы».
Акция бесплатного доступа продлится до 28 февраля, так что времени на ознакомление с игрой у вас ещё предостаточно.