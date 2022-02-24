Играем до конца выходных.

Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня в Assassin’s Creed Valhalla стартовал период выходных бесплатного доступа на всех актуальных платформах. Если вы играете на консолях, то там всё просто — через внутреннее меню; на PC же необходимо проследовать в Ubisoft Store и, войдя под учётной записью Ubisoft, принять соответствующее предложение.

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Напоминаем, что Assassin’s Creed Valhalla — это самая успешная игра серии. Десятого марта игра получит гигантское дополнение Dawn of Ragnarok, которое многие расценивают, как достойное звания отдельной игры на базе «Вальгаллы».

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Акция бесплатного доступа продлится до 28 февраля, так что времени на ознакомление с игрой у вас ещё предостаточно.