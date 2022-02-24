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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели Syberia The World Before поделились атмосферными и очень симпатичными скриншотами
На самом деле, то не совсем так.
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Разработчики из Koalabs при сотрудничестве с Microids опубликовали пресс-релиз, в котором не только напомнили о готовящемся 18 марта релиза своего потенциально прекрасного приключения Syberia The World Before, но и показали изголодавшимся до новостей фанатам франшизы несколько атмосферных снимков экрана.

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На них можно заметить главных героинь в различных локациях в разные периоды времени. Очевидно, что главная графическая деталь, на которую хотели обратить наше внимание разработчики — работа освещения, которое, как известно, в основной степени отвечает за восприятие игровой графики.

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Отличительной особенностью Syberia The World Before является повествование от лиц сразу двух героинь, живущих в разных местах и в разное время: Дана Роуз, мечтающая стать пианисткой в 30-е годы прошлого столетия, и Кейт Уолкер, вырвавшаяся из плена в 2004 году.

#microids #syberia the world before #koalabs
1
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Приключенческая игра Syberia: The World Before получила точную дату релиза
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01:02
R.I.P. Бенуа Сокаль! Без него Сибири уже не будет.
Создатели Syberia The World Before поделились атмосферными и очень симпатичными скриншотами
Pavel Patron
01:01
Блять , он тупо вставками из методички пишет)))
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