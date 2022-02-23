Компания Valve запустила специальный инструмент в Steam, позволяющий пользователям сервиса определить степень совместимости игр из своей библиотеки с портативным компьютером Steam Deck. Достаточно перейти вот по этой ссылке, ввести логин и пароль своего аккаунта в Steam и получить нужную справку.
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Отдельная страница магазина предоставит подробную информацию по играм из библиотеки пользователя. Разбивка имеющихся на аккаунте проектов идёт по следующим категориям:
- игры, полностью совместимые с Deck;
- игры, частично совместимые с Deck;
- несовместимые игры;
- количество игр, пока не проходивших проверку на совместимость.
Напомним, первые экземпляры Steam Deck начнут рассылать с 28 февраля. Первые обзоры должны появиться уже 25 числа.