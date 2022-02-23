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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Пользователи Steam теперь сами могут проверить игры из своей библиотеки на совместимость со Steam Deck
Для этого был специально введён новый и удобный инструмент.
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Компания Valve запустила специальный инструмент в Steam, позволяющий пользователям сервиса определить степень совместимости игр из своей библиотеки с портативным компьютером Steam Deck. Достаточно перейти вот по этой ссылке, ввести логин и пароль своего аккаунта в Steam и получить нужную справку.

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Отдельная страница магазина предоставит подробную информацию по играм из библиотеки пользователя. Разбивка имеющихся на аккаунте проектов идёт по следующим категориям:

  • игры, полностью совместимые с Deck;
  • игры, частично совместимые с Deck;
  • несовместимые игры;
  • количество игр, пока не проходивших проверку на совместимость.
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Напомним, первые экземпляры Steam Deck начнут рассылать с 28 февраля. Первые обзоры должны появиться уже 25 числа.

#steam #valve #steam deck
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Tin Terner
20:00
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