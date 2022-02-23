Для этого был специально введён новый и удобный инструмент.

<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен

<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен

Компания Valve запустила специальный инструмент в Steam, позволяющий пользователям сервиса определить степень совместимости игр из своей библиотеки с портативным компьютером Steam Deck. Достаточно перейти вот по этой ссылке, ввести логин и пароль своего аккаунта в Steam и получить нужную справку.

реклама

Отдельная страница магазина предоставит подробную информацию по играм из библиотеки пользователя. Разбивка имеющихся на аккаунте проектов идёт по следующим категориям:

игры, полностью совместимые с Deck;

игры, частично совместимые с Deck;

несовместимые игры;

количество игр, пока не проходивших проверку на совместимость.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Напомним, первые экземпляры Steam Deck начнут рассылать с 28 февраля. Первые обзоры должны появиться уже 25 числа.