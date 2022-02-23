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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Скрежет металла в релизном трейлере гоночной аркады GRID Legends
На самом деле, трейлер максимально шаблонный.
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Обычно в современном игропроме релизные видеоролики публикуют за несколько недель до непосредственно выхода представленных в них игр. Codemasters решила поступить более правильно и выложила сопутствующий видеоролик за два дня до релиза. Оно и понятно: особо смотреть в нижеуказанном видео нечего — он максимально шаблонный как по сценарию, так и по режиссуре.

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Напоминаем, что GRID Legends в первую очередь рассчитана на увлекательный, насколько это вообще возможно в рамках жанра гонок, одиночный режим с несколькими главными героями. Что же до статистики, то ожидайте свыше сотни новых трасс во множестве известных городов, в том числе и в Москве.

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Релиз 25 февраля на всех актуальных платформах. В тот же день, что и Elden Ring. Остаётся только надеяться, что у проектов абсолютно разные аудитории.

#electronic arts #codemasters #grid legends
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