Обычно в современном игропроме релизные видеоролики публикуют за несколько недель до непосредственно выхода представленных в них игр. Codemasters решила поступить более правильно и выложила сопутствующий видеоролик за два дня до релиза. Оно и понятно: особо смотреть в нижеуказанном видео нечего — он максимально шаблонный как по сценарию, так и по режиссуре.
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Напоминаем, что GRID Legends в первую очередь рассчитана на увлекательный, насколько это вообще возможно в рамках жанра гонок, одиночный режим с несколькими главными героями. Что же до статистики, то ожидайте свыше сотни новых трасс во множестве известных городов, в том числе и в Москве.
Релиз 25 февраля на всех актуальных платформах. В тот же день, что и Elden Ring. Остаётся только надеяться, что у проектов абсолютно разные аудитории.