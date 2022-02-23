Странный способ мотивировать на плодотворную работу. Ну да ладно.

Под руководством Бобби Котика Activision, а впоследствии Activision Blizzard, превратилась из второ-, если не третьесортного игрока на рынке, в одну из крупнейших игровых компаний в мире. Менеджер, нравится это кому-то или нет, эффективный — со своими обязанностями (увеличение доходов акционеров) справляется идеально. Как известно, в обозримой перспективе Activision Blizzard станет частью игрового подразделения Microsoft, и многим стало любопытно, какова судьба господина Котика при складывающейся ситуации.

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Что ж, журналист издания Axios Стивен Тотило выяснил, что перспектива у топ-менеджера Activision Blizzard при любых обстоятельствах идеальная — всем бы такую. Согласно добытым Тотило документам, у Котика ситуация — так называемый win-win: если главе Activision Blizzard удастся нормализовать рабочую обстановку внутри своих подразделений, то руководитель получит выплату в размере 22 миллионов долларов в качестве акций.

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При самом неблагоприятном для Котика развитии событий — увольнении — ему полагается «золотой парашют» в размере 15 миллионов долларов. Кроме того, Котик владеет 6,5 миллионами акций Activision Blizzard, общая стоимость которых при заплаченной Microsoft цене составит порядка $619 млн. Иными словами, переживать за Котика не стоит — не пропадёт.