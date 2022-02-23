Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Activision Blizzard Бобби Котик при любых обстоятельствах получит выплату в размере от 15 до 22 млн долларов
Странный способ мотивировать на плодотворную работу. Ну да ладно.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Под руководством Бобби Котика Activision, а впоследствии Activision Blizzard, превратилась из второ-, если не третьесортного игрока на рынке, в одну из крупнейших игровых компаний в мире. Менеджер, нравится это кому-то или нет, эффективный — со своими обязанностями (увеличение доходов акционеров) справляется идеально. Как известно, в обозримой перспективе Activision Blizzard станет частью игрового подразделения Microsoft, и многим стало любопытно, какова судьба господина Котика при складывающейся ситуации.

реклама

Что ж, журналист издания Axios Стивен Тотило выяснил, что перспектива у топ-менеджера Activision Blizzard при любых обстоятельствах идеальная — всем бы такую. Согласно добытым Тотило документам, у Котика ситуация — так называемый win-win: если главе Activision Blizzard удастся нормализовать рабочую обстановку внутри своих подразделений, то руководитель получит выплату в размере 22 миллионов долларов в качестве акций.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

При самом неблагоприятном для Котика развитии событий — увольнении — ему полагается «золотой парашют» в размере 15 миллионов долларов. Кроме того, Котик владеет 6,5 миллионами акций Activision Blizzard, общая стоимость которых при заплаченной Microsoft цене составит порядка $619 млн. Иными словами, переживать за Котика не стоит — не пропадёт.

#activision blizzard
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft пообещала продолжить выпускать игры Activision Blizzard на платформах Sony и Nintendo
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
Microsoft надеется, что Activision Blizzard сделает поддержание корпоративной культуры своим приоритетом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
9
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
10
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
3

Сейчас обсуждают

Алексей Астафьев
14:29
Очень хорошая статья - с автором согласен во всём - дурят нашего брата. Заставляют покупать дорогие игрушки бесполезно расходующие электроэнергию. Появилась новая криптовалюта на PoS майнинге. Имеюща...
Плюсы и минусы криптовалют и майнинга
Aspeed
14:26
А Rtx 3060 по 35к рублей не смущает? Автор живет в параллельной вселенной видимо. И вообще сайт в такую помойку скатился благодаря подобным писакам за доширак.
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
Appengamer
14:22
"Чем безумнее законы империи, тем ближе её крах"
Минфин РФ предложил ввести ограничение на владение криптовалютами по результатам онлайн-теста
Твоя мамка
14:21
А те кто разбираются потом бегут на дтф создавать тему "помогите фризит в играх"
Капитализация AMD оказалась на $6 млрд выше, чем у Intel
Марат Шигабиев
14:21
типичная бестолоч,даже коментить бесполезно
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
nirotub
14:16
Принцып? Серьёзно? Автор, купи азбуку
Утилита Nvidia RTX LHR v2 Unlocker полностью отключает ограничение майнинга на картах RTX 30
Твоя мамка
14:15
Цены ещё даже не уровня август-сентября лол
Утилита Nvidia RTX LHR v2 Unlocker полностью отключает ограничение майнинга на картах RTX 30
Геннадий Малинин
14:15
Ты идиот? Здесь используется освещение с использованием RT, таких игр на момент выхода были единицы. А текстуры ни чем не хуже чем где-либо.
Специалисты Digital Foundry не обнаружили «некстгена» в Cyberpunk 2077 версии 1.5
ChAS
14:13
Вот поэтому Китаю и нужен Тайвань. Правда Америка будет защищать Тайвань до последнего чипа. Это вам не Украина, с которой нечего брать.
Тайвань продолжит контролировать более 70% контрактного производства чипов
Gennadiy Viktorovich
14:07
какая была..на красивее ненамайнил
Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем