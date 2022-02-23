Спасти Свет во всех смыслах — это вам не поле перейти.

Как и было обещано, несколько часов назад Destiny 2 обзавелась амбициозным дополнением The Witch Queen (в российской локализации — «Королева-ведьма»). Аддон уже предлагается в Steam по цене в 1 699 рублей за базовую версию, 3 399 рублей за «делюкс», ну и за 4 199 рублей за «делюкс» вместе с набором к 30-летию студии Bungie. Цены атомные, но дополнение, если верить разработчикам и первым игрокам, того стоит.

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По сюжету дополнения, нам предстоит погрузиться в мир-Престол Королевы-ведьмы Саватун, понять, как ей удалось украсть Свет, и вернуть его на своё законное место. В рамках аддона игрокам предложат побывать в мрачном мире, полном опасностей и неожиданных наград, в том числе уникального нового оружия и возможности овладеть глефой, позволяющей использовать мощные ударные и защитные комбинации.

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Пока что в Steam дополнение получило не особо высокие пользовательские оценки — 75 %. Выборка, впрочем, пока незначительная, поэтому правильным вариантом будет подождать пару суток.