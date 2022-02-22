Будучи современной AAA-игрой, Horizon Forbidden West закономерно не могла быть полностью застрахованной от ошибок и недоработок. Пользователи жалуются на мерцание картинки, необъяснимые и раздражающие вспышки света, неполная прогрузка текстур и так далее. Естественно, проблемы не повсеместные, но они имеют место, и с ними надо бороться. Вот Guerilla Games и борется, о чём сообщила на форумах Reddit.
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По словам разработчиков, решение визуальных проблем является задачей с высоким приоритетом. Авторы призывают всех небезразличных геймеров делиться своими наблюдениями и, в идеале, записями игрового процесса с демонстрацией ошибок — это станет неоценимой помощью в деле решения проблем, позволив максимально оперативно их воспроизвести и ликвидировать.
Horizon Forbidden West вышла 18 февраля и получила очень высокие оценки.