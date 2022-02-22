Epic Games выпустила предварительную версию движка.

Компания Epic Games сообщила о запуске превью-версии Unreal Engine 5. Разработчики дали понять, что все нужные наборы инструментов и функции, которые попадут в финальную сборку движка, уже сейчас можно протестировать.

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Использование превью-версии UE5 для полноценной разработки не рекомендуется. Приблизительная дата полного релиза движка тоже пока не указывается. Опытные разработчики сходятся во мнении, что Epic Games должна сделать это ближе к середине текущего года.

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Текущая превью-версия Unreal Engine 5 также может похвастаться улучшенным пакетом MetaSounds для создания процедурного звука, доработанными системами Nanite и Lumen, поддержкой виртуальных карт с высоким разрешением, а также наличием дополнительных инструментов для работы с анимациями.