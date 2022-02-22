Специалисты по кибербезопасности из команды Google Project Zero сделали анализ данных об уязвимостях на различных операционных системах за последние три года — с января 2019 по декабрь 2021. Им удалось выяснить, что разработчики Linux справлялись с исправлением программных ошибок гораздо быстрее других создателей ОС — в среднем за 25 дней.
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Для сравнения, у Apple на внесение правок в MacOS в среднем уходило 69 дней, у Microsoft с Windows — 83 дня.
Всё в том же сравнении есть информация по разработчикам браузеров. Так, патчи для Chrome и Firefox выходили за последние три года в среднем за 30 и 38 дней соответственно — это самые быстрые показатели.