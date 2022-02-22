Им на это требуется в среднем 25 дней.

Специалисты по кибербезопасности из команды Google Project Zero сделали анализ данных об уязвимостях на различных операционных системах за последние три года — с января 2019 по декабрь 2021. Им удалось выяснить, что разработчики Linux справлялись с исправлением программных ошибок гораздо быстрее других создателей ОС — в среднем за 25 дней.

реклама

Для сравнения, у Apple на внесение правок в MacOS в среднем уходило 69 дней, у Microsoft с Windows — 83 дня.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Всё в том же сравнении есть информация по разработчикам браузеров. Так, патчи для Chrome и Firefox выходили за последние три года в среднем за 30 и 38 дней соответственно — это самые быстрые показатели.