И в целом неудовлетворительным.

Хотя в подавляющем большинстве случаев игровые компании последние годы испытывают небывалый рост прибыли вследствие объективных причин, похвастать такими результатами могут далеко не все представители индустрии. Так, издательство Paradox Interactive поделилось сегодня отчётом по итогам прошлого года, из которого выяснилось, что 2021-й стал для «парадоксов» годом испытаний.

реклама

В частности, выручка компании за отчётный период сократилась на 10 % по сравнению с аналогичным периодом за 2020-й год. В качестве причин столь безрадостного развития событий Paradox называет малое количество релизов в минувшем году и низкое качество тех немногих проектов, которым удалось добраться до прилавков, не говоря уже об отменённых играх.

Прибыль компании приносят в основном успешные проекты прошлых лет: Stellaris, Europa Universalis IV, Crusader Kings III, Cities Skylines и других.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Paradox умеет извлекать уроки из проблем, поэтому уже внесла изменения в структуру ведения бизнеса, дабы в будущем больше не переживать подобных ситуаций.