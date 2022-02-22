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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Отчёт Paradox Interactive: предыдущий год стал для компании большим испытанием
И в целом неудовлетворительным.
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Хотя в подавляющем большинстве случаев игровые компании последние годы испытывают небывалый рост прибыли вследствие объективных причин, похвастать такими результатами могут далеко не все представители индустрии. Так, издательство Paradox Interactive поделилось сегодня отчётом по итогам прошлого года, из которого выяснилось, что 2021-й стал для «парадоксов» годом испытаний.

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В частности, выручка компании за отчётный период сократилась на 10 % по сравнению с аналогичным периодом за 2020-й год. В качестве причин столь безрадостного развития событий Paradox называет малое количество релизов в минувшем году и низкое качество тех немногих проектов, которым удалось добраться до прилавков, не говоря уже об отменённых играх.

Прибыль компании приносят в основном успешные проекты прошлых лет: Stellaris, Europa Universalis IV, Crusader Kings III, Cities Skylines и других.

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Paradox умеет извлекать уроки из проблем, поэтому уже внесла изменения в структуру ведения бизнеса, дабы в будущем больше не переживать подобных ситуаций.

#paradox interactive
2
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