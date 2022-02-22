На 12 больше, чем в позапрошлом. Зато рекорд.

За последние годы мы практически забыли про Kickstarter — может даже возникнуть иллюзия того, что данный краудфандинговый сервис перестал выполнять свою основную задачу. В реальности, впрочем, всё ровно наоборот: по итогам 2021 года, как передаёт аналитическая фирма Ico Partners, на Kickstarter было профинансировано рекордное число игр — четыреста сорок одна.

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Предыдущий рекорд — 429 успешно профинансированных игр — был установлен в 2020-м году. Важно отметить, что хоть в плане количества игр перед нами рекорд, но вот качество, масштабы и амбиции выдвигаемых на Kickstarter проектов откровенно мельчают. Так, с 2016 года сборы средств на поддержку игр на Kickstarter в среднем составляли порядка 21,5 млн долларов. Для сравнения, в период с 2012 по 2015 годы общие сборы составляли в среднем 42,5 млн долларов в год, или почти вдвое больше.

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Дополнительно можно отметить, что наблюдается снижение бюджетов выставляемых на Kickstarter игр. Так, в 2013 году на платформе было профинансировано 395 проектов на общую сумму в $56 млн, или в среднем по $141 тыс. на игру. По итогам 2021 года же 441 проект собрал $24 млн, или в среднем по $54 тыс. на игру. Падение в 2,6 раза.