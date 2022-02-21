Ubisoft продолжает с упорством, которому имеет смысл поучиться многим другим разработчикам, снабжать сетевой шутер Rainbow Six Siege новым контентом, главной частью которого являются новые персонажи-оперативники. Первым обновлением в седьмом году поддержки шутера станет сезон Demon Veil во главе с японской оперативницей Azami.
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Отличительной особенностью Azami по сравнению с её коллегами является применение кунаев — характерных японских ножей. В качестве уникальной экипировки Azami использует специальное устройство, распыляющее мгновенно застывающий газ, создающий, в свою очередь, пуленепробиваемый барьер, за которым может укрываться как сама оперативница, так и её союзники по команде.
Естественно, на этом поддержка Rainbow Six Siege новым контентом не закончится: Ubisoft будет снабжать свой популярнейший проект как минимум до конца текущего года.