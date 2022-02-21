Каждый сезон — крупное контентное обновление.

За годы, прошедшие с момента выхода, Fallout 76 смогла реабилитироваться, завоевать авторитет в геймерском сообществе и всячески продемонстрировать, что даже облитый «грязью» проект может пробиться в «князи». Период пострелизной поддержки продолжается и сейчас: сегодня Bethesda анонсировала крупные сезонные обновления, которые будут выходить весной, летом, осенью и зимой текущего года соответственно.

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Итак, весной, а именно — первого марта — в Fallout 76 стартуют «Захватчики извне», посвящённые вторжению инопланетян в Аппалачию с целью похищения мозговых волн её обитателей.

Летом игроков ждёт «Испытание на прочность» — обновление со специальной гладиаторской ареной, битком набитой опасными роботами. Осенью разработчики добавят в Fallout 76 «Экспедицию в Питт», в рамках которой мы сможем наконец-то выехать за пределы Аппалачии и посетить Питт (..сбург?) после ядерной бомбардировки.

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Наконец, зимой, теперь уже следующей, в Fallout 76 пройдут «Гастроли "Ядер-Мира"» — с выездным парком развлечений и массой тематического контента.