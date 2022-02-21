Разработчики хотят, чтобы всё было, как это модно нынче говорить, транспарентно.

Полторы недели остаются до релиза Gran Turismo 7, и сегодня журналист издания Video Games Chronicle Джордан Миддлер сообщил, что запрет на публикацию обзорных материалов на данную гоночную аркаду будет снят второго марта после обеда по московскому времени.

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Как сообщает рецензент, Sony уже разослала изданиям ключи для пресс-версий Gran Turismo 7, дабы к указанному дню материалы были готовы. Подобный подход позволяет повысить уровень доверия к разработчикам и их продукту: раз не боятся публиковать обзоры до релиза, значит, скрывать нечего.

Confirmed: the Gran Turismo review embargo is 11:01 AM UK time on March 2nd. Look out for content from myself and @scully1888 around then on @VGC_News. pic.twitter.com/qXKFqoSuPR — Jordan Middler (@JordanMiddler) February 21, 2022

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Напоминаем, что Gran Turismo 7 является эксклюзивом для консолей от Sony. Владельцы PlayStation 5 и PlayStation 4 получат возможность виртуально покататься на четырёхстах автомобилях, прокатиться по трём дюжинам трасс и прослушать сотни музыкальных треков. Релиз — 4 марта.