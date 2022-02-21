Возможно, релиз проекта всё же состоится. Но что в нём осталось от анонсированной несколько лет назад игры?

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Морской боевик Skull & Bones, выросший из «мореплавательной» механики Assassin’s Creed IV Black Flag и Assassin’s Creed Rogue, является чуть ли не самым многострадальным и проблемным проектом Ubisoft: смена курса разработки, перезапуски, уход ключевых сотрудников. В общем, один сплошной беспросветный кошмар.

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Но, по-видимому, период испытаний для Skull & Bones подходит к завершению: как передаёт издание The Gamer, издательство «очень довольно» прогрессом в отношении разработки морского боевика. Довольно настолько, что руководство отбросило планы по сворачиванию разработки проекта.

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Релиз Skull & Bones, по расчётам Ubisoft, должен состояться в грядущем финансовом году, или до конца марта 2023-го.