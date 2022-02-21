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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft довольна ходом работы над экшеном Skull & Bones
Возможно, релиз проекта всё же состоится. Но что в нём осталось от анонсированной несколько лет назад игры?
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Морской боевик Skull & Bones, выросший из «мореплавательной» механики Assassin’s Creed IV Black Flag и Assassin’s Creed Rogue, является чуть ли не самым многострадальным и проблемным проектом Ubisoft: смена курса разработки, перезапуски, уход ключевых сотрудников. В общем, один сплошной беспросветный кошмар.

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Но, по-видимому, период испытаний для Skull & Bones подходит к завершению: как передаёт издание The Gamer, издательство «очень довольно» прогрессом в отношении разработки морского боевика. Довольно настолько, что руководство отбросило планы по сворачиванию разработки проекта.

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Релиз Skull & Bones, по расчётам Ubisoft, должен состояться в грядущем финансовом году, или до конца марта 2023-го.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
3
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fokuslotus
13:02
"Довольно настолько, что руководство отбросило планы по сворачиванию разработки проекта." я так понимаю интегрировали NFT и скинчики с радужными единорогами на корабль?
Ubisoft довольна ходом работы над экшеном Skull & Bones
x.7
13:02
Ладно хоть тут название assassin's creed не приккрутили, как к ориджину, одиссее и вальгалле
Ubisoft довольна ходом работы над экшеном Skull & Bones
Kira625
13:00
> Экологи, которые посетили электростанцию, были возмущены происходящим, но ничего не могут сделать. Проблема в том, что Хардин оживила экономику района. Грета Тундберг бьётся в корчах, но ничего не ...
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Winssy
12:59
На слайде написано и fsr. А еще на слайде в первой же игре оба gpu показывают 73 фпс, но у АМДэшного gpu столбик почему-то длиннее)
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Антон вырезай его
12:59
хрен ты ее купишь, я так пытался 30 купить.
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