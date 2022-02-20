Пока одни разработчики, в которых мы пальцами тыкать не будем, забрасывают контентную поддержку своих суперблокбастеров спустя буквально три года после их выхода, Ubisoft, в свою очередь, наглядно демонстрирует, как надо поступать со своим любимым детищем. Так, сегодня разработчики Rainbow Six Siege рассказали, что ждёт игру в рамках седьмого года контентной поддержки.
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А ждёт много всего: и новые бойцы-оперативники, и новые карты и продолжение совершенствования баланса, ну и, наконец, ликвидация «токсичности». Последнее, надо понимать, в наши дни это самое важное в любой игре.
Седьмой год будет разбит на четыре сезона. В каждом из них добавят по одному новому оперативнику, внедрят обновлённый боевой пропуск, а в трёх из четырёх сезонов появятся новые поля боя. Темами сезонов с первого по четвёртый стали Япония, Бельгия, Сингапур и Колумбия.
А вот введение режима кроссплея пока задерживается; когда его добавят, пока не уточняется. Подробнее обо всём можно узнать из видеоролика выше. Благо, он заботливо снабжён русскими субтитрами.