Представьте себе — семь лет поддерживать игру.

Пока одни разработчики, в которых мы пальцами тыкать не будем, забрасывают контентную поддержку своих суперблокбастеров спустя буквально три года после их выхода, Ubisoft, в свою очередь, наглядно демонстрирует, как надо поступать со своим любимым детищем. Так, сегодня разработчики Rainbow Six Siege рассказали, что ждёт игру в рамках седьмого года контентной поддержки.

реклама

А ждёт много всего: и новые бойцы-оперативники, и новые карты и продолжение совершенствования баланса, ну и, наконец, ликвидация «токсичности». Последнее, надо понимать, в наши дни это самое важное в любой игре.

Седьмой год будет разбит на четыре сезона. В каждом из них добавят по одному новому оперативнику, внедрят обновлённый боевой пропуск, а в трёх из четырёх сезонов появятся новые поля боя. Темами сезонов с первого по четвёртый стали Япония, Бельгия, Сингапур и Колумбия.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

А вот введение режима кроссплея пока задерживается; когда его добавят, пока не уточняется. Подробнее обо всём можно узнать из видеоролика выше. Благо, он заботливо снабжён русскими субтитрами.