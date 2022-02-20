До релиза Elden Ring осталось всего ничего, а это значит, что в Сети потихоньку будет всплывать информация, которая в ней всплывать не должна: от недобросовестных обозревателей, блогеров и иже с ними. И если с точки зрения чести и достоинства подобные «сливы» — зло, то для нас, как для конечных игроков, это безусловное добро, поскольку даёт возможность заранее ознакомиться с теми или иными деталями долгожданного проекта.
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Так, сегодня в Сети всплыл снимок экрана расширенных графических настроек Elden Ring на PC. На скриншоте можно увидеть достаточно богатый перечень опций — качество текстур, уровень глобального затенения, качество отражений, шейдеров, теней и даже травы. Также имеются и настройки эффектов постобработки: к великому счастью, motion blur и глубину резкости можно будет отключить.
Elden Ring выйдет в пятницу, 25 февраля, на всех актуальных платформах.