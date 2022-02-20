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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В обзорном трейлере Elden Ring показали игровой мир, «боёвку» и кастомизацию
Последнее — самое важное, если что. Шутка. Наверное.
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Считанные дни остаются до релиза потенциально прекрасной Elden Ring, и издательство Bandai Namco при непосредственном участии студии FromSoftware по такому случаю опубликовало специальный обзорный видеоролик, в котором знакомит нас с основными «деталями» нового амбициозного проекта.

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Действие Elden Ring разворачивается в Междуземье — территории, некогда управлявшейся Великими Героями. От нас требуется разыскать Кольцо Элден и восстановить утраченный статус Междуземья.

Игра подразумевает исследование большого открытого мира, полного опасностей и увлекательных локаций, в том числе расположенных в пещерах, шахтах и прочих подземных сооружениях. Там же игроков будут ждать и многочисленные сокровища; которые, впрочем, не всегда будут представлять геймплейную ценность, но тем не менее. Помогать путешествовать по этому огромному и разнообразному миру будет наш верный конь.

Отдельно разработчики коснулись темы кастомизации своего персонажа: игрок волен выбирать, какие доспехи, оружие и экипировку использует их персонаж, а также какие способности применяет и, как следствие, «прокачивает».

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Релиз игры в следующую пятницу, 25 февраля, на всех актуальных платформах.

#bandai namco #fromsoftware #elden ring
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