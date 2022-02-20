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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Графику в Final Fantasy XIV собираются основательно усовершенствовать
Случится это, правда, отнюдь не в обозримой перспективе.
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Final Fantasy XIV остаётся невероятно популярной частью культовой серии, однако возраст неизбежно даёт о себе знать: даже на момент своего релиза уровень графической составляющей игры звёзд с неба не хватал, что уж говорить про её визуальное восприятие в наши дни. Разработчики это прекрасно осознают, поэтому в рамках специальной прямой трансляции продюсер проекта Наоки Ёсида объявил о планомерном усовершенствовании графики в Final Fantasy XIV.

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Обновление — не из разряда запланированных на обозримую перспективу. Наоборот: ждать может потребоваться очень долго, поскольку обновление графической составляющей планируют реализовать только в патче версии 7.0.

По словам разработчиков, в обновление войдёт набор текстур высокого разрешения, улучшенные модели персонажей и объектов, будут ощутимо облагорожены освещение и тени. Ударяться в гонку за технологиями разработчики, естественно, не станут: устроят косметический ремонт без фатального ущерба для производительности, поскольку Final Fantasy XIV — это в первую очередь MMORPG, рассчитанная на адекватную работу на широком спектре компьютерных конфигураций.

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Наконец, господин Ёсида коротко затронул болезненную ныне тему NFT. Добавлять невзаимозаменяемые токены в Final Fantasy XIV не будут.

#final fantasy xiv
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