Final Fantasy XIV остаётся невероятно популярной частью культовой серии, однако возраст неизбежно даёт о себе знать: даже на момент своего релиза уровень графической составляющей игры звёзд с неба не хватал, что уж говорить про её визуальное восприятие в наши дни. Разработчики это прекрасно осознают, поэтому в рамках специальной прямой трансляции продюсер проекта Наоки Ёсида объявил о планомерном усовершенствовании графики в Final Fantasy XIV.
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Обновление — не из разряда запланированных на обозримую перспективу. Наоборот: ждать может потребоваться очень долго, поскольку обновление графической составляющей планируют реализовать только в патче версии 7.0.
По словам разработчиков, в обновление войдёт набор текстур высокого разрешения, улучшенные модели персонажей и объектов, будут ощутимо облагорожены освещение и тени. Ударяться в гонку за технологиями разработчики, естественно, не станут: устроят косметический ремонт без фатального ущерба для производительности, поскольку Final Fantasy XIV — это в первую очередь MMORPG, рассчитанная на адекватную работу на широком спектре компьютерных конфигураций.
Наконец, господин Ёсида коротко затронул болезненную ныне тему NFT. Добавлять невзаимозаменяемые токены в Final Fantasy XIV не будут.