Случится это, правда, отнюдь не в обозримой перспективе.

Final Fantasy XIV остаётся невероятно популярной частью культовой серии, однако возраст неизбежно даёт о себе знать: даже на момент своего релиза уровень графической составляющей игры звёзд с неба не хватал, что уж говорить про её визуальное восприятие в наши дни. Разработчики это прекрасно осознают, поэтому в рамках специальной прямой трансляции продюсер проекта Наоки Ёсида объявил о планомерном усовершенствовании графики в Final Fantasy XIV.

реклама

Обновление — не из разряда запланированных на обозримую перспективу. Наоборот: ждать может потребоваться очень долго, поскольку обновление графической составляющей планируют реализовать только в патче версии 7.0.

По словам разработчиков, в обновление войдёт набор текстур высокого разрешения, улучшенные модели персонажей и объектов, будут ощутимо облагорожены освещение и тени. Ударяться в гонку за технологиями разработчики, естественно, не станут: устроят косметический ремонт без фатального ущерба для производительности, поскольку Final Fantasy XIV — это в первую очередь MMORPG, рассчитанная на адекватную работу на широком спектре компьютерных конфигураций.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Наконец, господин Ёсида коротко затронул болезненную ныне тему NFT. Добавлять невзаимозаменяемые токены в Final Fantasy XIV не будут.