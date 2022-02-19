Bethesda всё-таки нашла в себе силы и объявила точную дату выхода свежего обновления для Fallout 76 под названием «Захватчики извне». Неприятности в Аппалачии начнутся в самом начале весны — первого марта. По сюжету обновления, в Аппалачию с целью похищения мозговых волн местных обитателей прибыли инопланетяне. Нам, естественно, предстоит дать внеземным оккупантам отпор.
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Вместе с новым геймплейным контентом игроков также ждут новые сезонные события и награды за их завершение. Также игроки обретут новую возможность получать очки S.C.O.R.E.
С запуском «Захватчиков извне» в Fallout 76 закончится седьмой сезон, так что разработчики напоминают о том, что для получения желаемых наград осталось совсем немного времени, и имеет смысл поторопиться. Если вам это, конечно, и впрямь интересно.