Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Call of Duty Warzone придумали интересный способ противодействия читерам в матчах
Дать всем «резист» к их урону.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
MSI Gaming RTX 3070 дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
3060 Gigabyte Gaming подешевела на 10%
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Как известно, Call of Duty Warzone является одной из самых востребованных королевских битв и, как следствие, страдает от немыслимого количества читеров. После внедрения в игру античитерской системы Ricochet у разработчиков появилась возможность активнее противодействовать читерской угрозе и даже реализовать весьма забавный по своей сути способ нейтрализации влияния жуликов на исход матча.

реклама

Речь идёт о так называемом «щите», укрывающем от урона (Damage Shield). Принцип действия следующий: как только система обнаруживает читера в матче, то она автоматически дарует остальным игрокам на сервере этот самый «щит», делающий их неуязвимыми к критическим атакам читера.

Возникают два закономерных вопроса: почему обнаруженный читер вообще остаётся в матче, а не улетает в мгновенный бессрочный бан, и почему «Щит» лишь отключает критический урон, а не урон вообще? Причина, как поясняют разработчики, в сборе информации о системе читера, а также об алгоритме работы самой программы-чита, дабы совершенствовать Ricochet.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Так что да, технически мы с вами для разработчиков выступаем в роли подопытных кроликов. В благих, разумеется, целях: чтобы обезопасить невинных игроков от случайной блокировки или же отличать высокое геймерское мастерство от работы чита. С современными продвинутыми читами, к слову, это порой практически невозможно сделать даже опытному пользователю.

#activision #call of duty warzone #raven software
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Call of Duty Warzone признали, что «сломали» игру
В Call of Duty Vanguard началось бета-тестирование рейтингового режима
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
11
Красные роверы: краткий путеводитель по всем марсоходам NASA и не только
10
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
12
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
+
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
2

Сейчас обсуждают

daimos
13:39
Да майнеры вообще в рулетку играют с гарантией, ибо у большинства производителей есть соответствующая сноска в списке причин отказа, и необязательно что-то должно выгореть - тупо "оборудование использ...
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
УдалЁн
13:36
Про инфляцию видать не слышали. Вложение денег под проценты в долларах это : большой риск, максимум это вы не потеряете деньги. Чтобы подобные вклады приносили прибыль, процентная ставка должна быть 1...
Майнеры распродают накопленные Биткоины из-за падения доходности на 50% и обвала курса ВТС
Don-Pedro
13:34
Жаль мамкиных майнеров с балконов. День испорчен.
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
ЗаложникПути
13:34
весь индусский код полетит к чертям собачьим ))
Mozilla ответила на проблему с Firefox версии 100
Mechanical Man
13:30
Интересно, как часто они в сетях рыбацких будут запутываться.
ВМС США спустили на воду новейшую беспилотную подводную лодку Snakehead
Sandy1111
13:28
Вообще не понимаю идей покупуи б/у. Не важно у кого- у майнера, у геймера. Это всегда рулетка. Сколько таких "я шарю в теме, меня не разведут" знакомых потом ныли- мне тачку подсунули, комп, мобилу......
Как купить живую видеокарту после майнинга – торгуемся за каждый дюйм по методике VIK-off
Vladimir Kamyshnikov
13:27
А кто юрлицо биткоина ?
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
Павел Кузнецов
13:25
Есть разработчики проекта и юрлицо.
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
осенний лист
13:22
Я тебя дополню Есть две гарантии одна от магазина другая от производителя. Гарантия от производителя вроде 3 года после производства, после 3 лет производитель не будет её ремонтировать по гарантии...
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
linux4ever
13:21
Билайн IPOE поддерживает.
Windows 11 Профессиональная будет требовать учётную запись Microsoft при установке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем