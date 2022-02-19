Дать всем «резист» к их урону.

Как известно, Call of Duty Warzone является одной из самых востребованных королевских битв и, как следствие, страдает от немыслимого количества читеров. После внедрения в игру античитерской системы Ricochet у разработчиков появилась возможность активнее противодействовать читерской угрозе и даже реализовать весьма забавный по своей сути способ нейтрализации влияния жуликов на исход матча.

реклама

Речь идёт о так называемом «щите», укрывающем от урона (Damage Shield). Принцип действия следующий: как только система обнаруживает читера в матче, то она автоматически дарует остальным игрокам на сервере этот самый «щит», делающий их неуязвимыми к критическим атакам читера.

Возникают два закономерных вопроса: почему обнаруженный читер вообще остаётся в матче, а не улетает в мгновенный бессрочный бан, и почему «Щит» лишь отключает критический урон, а не урон вообще? Причина, как поясняют разработчики, в сборе информации о системе читера, а также об алгоритме работы самой программы-чита, дабы совершенствовать Ricochet.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Так что да, технически мы с вами для разработчиков выступаем в роли подопытных кроликов. В благих, разумеется, целях: чтобы обезопасить невинных игроков от случайной блокировки или же отличать высокое геймерское мастерство от работы чита. С современными продвинутыми читами, к слову, это порой практически невозможно сделать даже опытному пользователю.