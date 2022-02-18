Хотя новая Dragon Age была анонсирована ещё три с лишним года назад, в подробности проекта BioWare до сих пор не вдавалась, ограничиваясь разве что малозначительными публикациями концепт-артов, из которых трудно было сделать какие бы то ни было осмысленные выводы. А когда молчат официальные разработчики, как известно, на помощь приходят инсайдеры.
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Вот и журналист VentureBeat Джефф Грабб, а по совместительству инсайдер, информация которого имеет определённую, но очень далёкую от стопроцентной вероятность сбываться, сообщил, что работа над Dragon Age 4 идёт по плану, а BioWare успешно достигает все обозначенные перед собой цели. Релиз, впрочем, ещё далеко: согласно сведениям Грабба, выпустить новинку в свет авторы собираются примерно через полтора года, то есть, ближе к концу 2023-го. Это, естественно, в лучшем случае — если темпы производства сохранятся и студия не столкнётся ни с какими непредвиденными сложностями.
Предыдущая часть серии Dragon Age — «Инквизиция» — вышла осенью 2014-го. Так что выпускать новинку уже давным-давно пора. Игровой информации о Dragon Age 4 нет никакой, но, по слухам, её действие развернётся в магической Империи Тевинтер, которая неоднократно фигурировала во всех частях серии и однозначно является одним из самых желанных сеттингов среди фанатов франшизы.