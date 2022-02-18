Зачем он здесь?..

Наличие соревновательного духа у современных геймеров не может не вызывать восторга, однако порой этот самый соревновательный дух открывается в играх, где этого вовсе не требуется. Например, в Call of Duty Vanguard, в которой разработчики решили реализовать рейтинговый режим с соответствующим подбором игроков в матчи. Известно, что возможность померяться «скиллом» в Vanguard появится уже в этом году, но когда точно — загадка.

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Впрочем, вряд ли ненужная таинственность вокруг данного аспекта геймплея Vanguard сохранится надолго: сегодня разработчики уже сообщили о том, что в игре стартовало бета-тестирование соревновательного режима.

Бета-версия рейтингового режима имеет некоторые ограничения в плане доступного оружия и экипировки.

The Ranked Play BETA is now live in #Vanguard! pic.twitter.com/6srTA9KW8r — Call of Duty (@CallofDuty) February 18, 2022

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Напомним, что Call of Duty Vanguard вышла в начале ноября прошлого года и продемонстрировала полное фиаско по всем фронтам. В связи с этим сложно понять принцип принятия решений в Activision и Sledgehammer Games. Практически мёртвой игре припарки в виде соревновательного режима не помогут.