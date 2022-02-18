Причём, даже до Switch.

Весной 2016 года на PC появилась постапокалиптическая история 35MM, повествующая о двух путниках, отправившихся исследовать обезлюдевшую после глобальной эпидемии (как вы понимаете, игра вышла в доковидные времена, так что тема ещё не была мейнстримом) российскую глубинку. Созданный разработчиком-одиночкой, данный проект получил высокие пользовательские оценки, а теперь получил шанс на многократное увеличение фанатской базы. Как стало известно, 35MM уже второго марта заглянет на консоли, в том числе и на гибридную «приставку» Nintendo Switch.

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Геймплейно 35MM представляет собой шутер-бродилку с элементами хоррора, в котором также нашлось место исследованиям, элементам выживания, а также разветвлённого сюжета.