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Новости Software Игнатий Колыско
Детали второго патча для King’s Bounty II: уровни сложности, исправление ошибок и переработанный ИИ противников
Спасибо и на этом.
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Разработчики из 1C Entertainment выпустили второй большой патч для ролевой игры King’s Bounty II. Соответствующая информация есть, например, на официальной страничке в Steam. «Заплатка» совершенно точно доступна на ПК, сроки её выхода на консолях ещё уточняется.

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Второй патч для King’s Bounty II добавил в игру три уровня сложности, карты подземелий и скрытых локаций, многочисленные улучшения в интерфейсе и графике, а также изменил множество параметров у отдельно взятых предметов.

Больше всего изменений авторы сделали в части настройки игрового процесса. В соответствующей заметке с описанием всех изменений есть огромный список правок известных проблем с поведением искусственного интеллекта, отображением камер в некоторых диалогах, целеуказанием для отдельных квестов и застреванием героя в объектах игрового мира.

Отдельно на ПК разработчики из 1C Entertainment увеличили количество слотов для сохранений. С полным списком изменений можно ознакомиться вот здесь. King’s Bounty II на ПК можно прикупить, например, в Steam. На момент написания данного материала у игры там было 63 % положительных отзывов из более 3,2 тысяч написанных.

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Если честно, удручает как сам рейтинг в магазине Valve, так и количество отписавшихся там игроков.

#1c entertainment #kings bounty ii
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