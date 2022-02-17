Игра выходит уже завтра, 18 ноября.

Игровое издание IGN опубликовало 19-минутное видео с прохождением ролевого экшена Horizon Forbidden West. В материале, который записывали на консоли PlayStation 5, можно увидеть самое начало игры: главная героиня Элой исследует заброшенную станцию вместе с напарником и пытается понять для себя причины заражения Земли.

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Также в ролике зритель может увидеть новые приспособления, с помощью которых Элой может взбираться на возвышенные участки уровней. Решение несложных головоломок тоже попало в материал IGN. Важным будет напомнить, что весь отснятый материал был записан в режиме производительности с 60 кадрами/с.

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Напомним, Horizon Forbidden West поступит в продажу 18 февраля на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.