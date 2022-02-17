В приключенческой кооперативной игре Sea of Thieves стартует первое событие, принадлежащее серии сюжетных обновлений, известных под общим названием «Приключения».
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Разработчики проекта утверждают, что в подобных мероприятия всё основное внимание уделяется развитию сюжета, а сами обновления станут выходить раз в месяц. Принять участие в подобном ивенте можно будет в течение двух недель.
Первое событие получило название Shrouded Islands, оно предоставит игрокам возможность исследовать природу таинственного тумана, проникшего в мир Sea of Thieves. Заниматься изучением сего природного явления разрешено до 3 марта.